«Фрайбург» проиграл дортмундской «Боруссии»

Футболисты «Лейпцига» на своем поле разгромили «Аугсбург» в матче четвертого тура чемпионата Германии.

Встреча завершилась со счетом 3:0. В составе победителей забили Ксави Симонс (7 я минута), Лоис Опенда (12) и Давид Раум (27).

«Лейпциг» набрал 9 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Аугсбург» с 2 баллами идет на 12 й строчке.

В других матчах «Хоффенхайм» на выезде победил «Кельн» (3:1), «Штутгарт» в гостях оказался сильнее «Майнца» (3:1), «Унион» проиграл «Вольфсбургу» (1:2), а дортмундская «Боруссия» на последних минутах вырвала победу в матче против «Фрайбурга» (4:2).

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. 2023-24. ТУР 04

«Лейпциг» (Лейпциг) — «Аугсбург» (Аугсбург) — 3:0 (3:0)

Голы: Симонс, 7. Опенда, 12. Раум, 27.

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. 2023-24. ТУР 04

«Фрайбург» (Фрайбург) — «Боруссия» (Дортмунд) — 2:4 (2:1)

Голы: Хелер, 45. Хёфлер, 45. — Хуммельс, 11, 88. Мален, 60. Ройс, 90.

Удаления: Хёфлер, 81.

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. 2023-24. ТУР 04

«Вольфсбург» (Вольфсбург) — «Унион» (Берлин) — 2:1 (2:1)

Голы: Винн, 12. Мехле, 30. — Гозенс, 28.

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. 2023-24. ТУР 04

«Кельн» (Кельн) — «Хоффенхайм» (Зинсхайм) — 1:3 (0:2)

Голы: Зельке, 61. — Крамарич, 1. Гриллич, 28. Байер, 52.