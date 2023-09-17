"Интер Майами" без Месси проиграл "Атланте Юнайтед" со счетом 2:5

На стадионе "Мерседес-Бенз" в Атланте закончился матч МЛС между местной "Атлантой Юнайтед" и "Интер Майами". Игра завершилась победой хозяев со счетом 5:2.
В составе победителей забитыми мячами отметились Тристан Муюмба, Брукс Леннон, Георгиос Якумакис и Тайлер Вольфф. Также защитник гостей Камаль Миллер забил мяч в свои ворота. За "Интер Майами" дублем отметился Леонардо Кампана.
Отметим, что в этом матче отсутствовал аргентинский нападающий Лионель Мессии, который выступает за национальную команду. Месси перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "Пари Сен-Жермен". Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. После 12 игр за "Интер Майами" на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.
20 августа аргентинец завоевал свой первый трофей в Америке. "Интер Майами" стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира "Нэшвилл" в серии послематчевых пенальти (10:9).