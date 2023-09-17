"Интер Майами" без Месси проиграл "Атланте Юнайтед" со счетом 2:5

Отметим, что в этом матче отсутствовал аргентинский нападающий Лионель Мессии, который выступает за национальную команду. Месси перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "Пари Сен-Жермен". Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. После 12 игр за "Интер Майами" на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.