Гвардиола высказался о неудачном старте «Манчестер Юнайтед» и «Челси» в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил старт «Манчестер Юнайтед» и «Челси» в новом сезоне чемпионата Англии. После пяти туров «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ, записав в свой актив шесть очков. «Челси», в свою очередь, находится на 14-м месте, набрав пять очков.