Дзюба порвал на себе футболку по ходу матча с «Оренбургом»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба по ходу первого тайма матча 8 го тура МИР РПЛ против «Оренбурга» разорвал на себе футболку.

Эпизод произошел на 32 й минуте. Футболист во время остановки игры на эмоциях ушел за пределы поля, разрывая футболку, которая уже была надорвана. В конце концов, Дзюба окончательно разорвал ткань и выкинул футболку. Вскоре он получил новый комплект формы и вернулся на поле.