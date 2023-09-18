Федун признался, что не смотрел матчи сборной России

Бывший член совета директоров «Спартака» Андрей Федун высказался о последних матчах сборной России.

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«Матчи сборной России не видел. Нет интереса? А на что там смотреть? Я обычный болельщик «Спартака»! Такой же как и вы!», — приводит слова Федуна «СЭ».

В сентябре сборная России провела три товарищеских матча. Команда из игроков не старше 23 лет дважды сыграла с олимпийской сборной Египта — 1:1 и 1:2. Второй состав национальной команды сыграл в гостях вничью со сборной Катара — 1:1.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили все российские сборные от турниров под своей эгидой. За это время сборная России провела товарищеские матчи с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0), Ираном (1:1) и Ираком (2:0).