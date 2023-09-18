Источник: полузащитником «Зенита» интересуются клубы из Катара и ОАЭ

У полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева есть варианты продолжения карьеры в клубах из Катара и ОАЭ. Об этом сообщает Metaratings.

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По информации источника, у Бакаева есть предложение от одного клуба из Катара и от двух — из ОАЭ. Сам футболист хочет получить больше игровой практики с минимальными потерями относительно текущей зарплаты в «Зените». Напомним, ранее сообщалось, что российский полузащитник близок к уходу из «Зенита». Отмечалось, что сине-бело-голубые собираются отдать 27-летнего игрока в аренду.