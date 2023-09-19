Испанские футболистки отказываются ехать в сборную и требуют перемен в RFEF

«Игроки женской сборной по футболу в связи с вызовом и последующей пресс-конференцией нового тренера сборной Монтсе Томе хотят заявить следующее: то, что было выражено в нашем прошлом письме, ясно и не допускает никакой иной интерпретации твёрдого желания не быть вызванными по понятным причинам. Эти заявления остаются в полной силе.



В течение нескольких дней после этого заявления мы хотим довести до сведения общественности, что ничего не изменилось, поэтому мы убедительно просим, чтобы информация, передаваемая нами публично, была строго соблюдена.



Мы как профессиональные футболистки изучим возможные юридические последствия, которым подвергает нас RFEF, вызвав в сборную тех, кого мы просили не вызывать. Таким образом, мы примем наилучшее решение для нашего будущего. В этой связи мы считаем уместным отметить, что вызов не был осуществлён в установленные сроки и в надлежащей форме, в соответствии с регламентом, поэтому мы понимаем, что RFEF не в состоянии обязать нас присутствовать в сборной. Мы ещё раз сожалеем, что наша федерация поставила нас в ситуацию, которой мы никогда бы не пожелали», — приводит открытое письмо футболисток Marca.