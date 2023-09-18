Ткаченко рассказал о несостоявшемся переходе Сперцяна в «Аякс»

«В момент, когда "Аякс" связался с "Краснодаром" и заявил о своем официальном интересе, продажа Сперцяна была невозможна. Это была жесткая позиция "Краснодара". Здесь не было процесса [переговоров]. Сначала отказался продавать "Краснодар", а потом отказался покупать "Аякс"», – приводит слова Ткаченко «РБК Спорт».

В это летнее трансферное окно «Аякс» проявлял интерес к Сперцяну. Сообщалось, что игрок готов был уехать заграницу, но «Краснодар» отклонил предложение клуба из Нидерландов. Сперцяну 23 года. Он воспитанник «Краснодара». За основную команду полузащитник выступает с лета 2021-го. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26. В текущем сезоне Сперцян провел девять матчей (693 минуты), в которых он забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро. На текущий момент это наивысшая стоимость футболиста.