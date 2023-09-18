Экс-футболист Пятницкий заявил, что Абаскаль не годится для «Спартака»

«Абаскаль не годится для «Спартака». Команда сильно отличается в разные периоды. Иногда тренер ничего не может сделать во время игры: непонятные замены, кого-то меняет на ходу. С кем он вообще работал? Ни с кем. Ему трудно, поэтому «Спартак» кувыркается.Но сейчас команда чемпионская — способна бороться за трофей.



Пока не вижу, кто мог бы быть главным тренером. Уверен, что это должен быть российский специалист. «Спартак» много раз сталкивался с тренерами-иностранцами, но толку от этого не было», — сказал Пятницкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.