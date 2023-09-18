Легенда «Спартака» Пятницкий: я безработный, и ничего не предвидится

«Могу сказать, что мои планы сложные. Я пока безработный, но и ничего не предвидится. Где-то что-то намечается, но всё проваливается. Если поможете, то буду благодарен», — сказал Пятницкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.