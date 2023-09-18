Хусаинов считает, что Опейкина получила назначение от безысходности

Хусаинов считает, что Опейкина от безысходности получила назначение на матч Кубка России
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов отреагировал на назначение судьи Веры Опейкиной на матч 4-го тура групповой стадии Кубка России (Путь РПЛ) «Балтика» — «Крылья Советов».
«Назначение Веры говорит о том, что судейский корпус премьер-лиги низкоквалифицированный и от безысходности начинает назначать девчонок. Как в старые добрые — женщина нам поможет. С женщиной-судьей философия футбола другая. Другой лексикон и отношение. Здесь надо обладать незаурядными психологическими характеристиками личности, потому что на матче всякое может быть. С моей точки зрения, это подтверждение отсутствия квалифицированных арбитров среди мужчин», — приводит слова Хусаинова «СЭ».
Игра «Балтика» — «Крылья Советов» пройдет в Калининграде 19 сентября. Начало встречи – 17:15 по московскому времени.
Матч рассудит бригада 34-летней Веры Опейкиной. Ассистенты – Дмитрий Мосякин и Валентин Мурашов. Резервный арбитр — Иван Сиденков, ВАР — Владимир Москалев, АВАР — Андрей Болотенков.
23 августа 3 Опейкина стала первой женщиной-главным арбитром встречи мужского Кубка России. Она рассудила матч «Чертаново» — «Динамо» (Киров), завершившийся поражением хозяев со счетом 0:1.
После трех туров группового этапа Кубка России (Путь РПЛ) «Балтика» лидирует в турнирной таблице с 9 очками. «Крылья Советов» замыкают группу с 0 очков. Вторым идет «Зенит» (6 очков), третьим – «Ахмат» (3 очка).