Хусаинов считает, что Опейкина получила назначение от безысходности

«Назначение Веры говорит о том, что судейский корпус премьер-лиги низкоквалифицированный и от безысходности начинает назначать девчонок. Как в старые добрые — женщина нам поможет. С женщиной-судьей философия футбола другая. Другой лексикон и отношение. Здесь надо обладать незаурядными психологическими характеристиками личности, потому что на матче всякое может быть. С моей точки зрения, это подтверждение отсутствия квалифицированных арбитров среди мужчин», — приводит слова Хусаинова «СЭ».