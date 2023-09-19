«Спартак» разгромил «Пари НН» в Кубке России

« Московский «Спартак» на выезде встречался с «Пари НН» в матче четвертого тура группового этапа Кубка России. Игра прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой красно-белых со счетом 2:0.

Также в группе D выступают «Краснодар» и московское «Динамо». Их матч завершился победой «быков» (1:1 — основное время, 4:2 — по пенальти). После четырех игр «Спартак» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице. На второй строчке расположилось «Динамо» (пять очков), на третьей — «Краснодар» (пять очков), на четвертой — «Пари НН» (два очка).