Футболист объяснил решение выступать за сборную Армении вместо России

«В детстве была мечта играть за сборную России. Это нормально, я вырос там, благодарен и клубу за то, что они меня воспитали. Все, что у меня есть, это благодаря им. Но потом так все менялось. Меня там [в сборной России] никто не ждал», — заявил футболист.