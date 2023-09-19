Сотни фанатов Роналду сорвали тренировку «Аль-Насра» в Тегеране

Как сообщает TasnimSport, из-за неконтролируемого скопления людей, желающих увидеть Роналду , «Аль-Насру» пришлось отменить тренировку команды. Отмечается, что сотни болельщиков выбежали на дорогу и сопровождали автобус, в котором ехал португальский игрок.

Футболист в составе саудовского клуба прилетел в Тегеран на матч азиатской Лиги чемпионов с «Персеполисом», который состоится сегодня, 19 сентября, и начнётся в 21:00 мск.

Криштиану Роналду перешёл в «Аль-Наср» в январе 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Роналду принял участие в четырёх матчах в чемпионате Саудовской Аравии, в которых записал в свой актив шесть голов и четыре результативные передачи.