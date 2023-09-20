«Сочи» проиграл ЦСКА в первом матче после отставки Хохлова

«Сочи» в гостях проиграл ЦСКА в матче четвертого тура группового этапа Кубка России (путь РПЛ). Встреча в Москве в основное время завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти победу одержали хозяева поля – 4:2.

Три главных факта

1. «Сочи» проиграл в первом матче после отставки Дмитрия Хохлова с поста главного тренера. 17 сентября сочинцы объявили о расторжении контракта с 47-летнем специалистом. Его должность занял Александр Точилин, который уже возглавлял южан в сезонах 2018/19 и 2019/20.

2. «Сочи» не может обыграть ЦСКА в трех матчах кряду. В предыдущих двух играх армейцы одержали две победы: в 4-м туре РПЛ (3:1) и групповом этапе Кубка России (0:0, 5:4 – по пенальти). В последних раз «Сочи» обыгрывал ЦСКА в марте текущего года – встреча 18-го тура РПЛ закончилась со счетом 2:0.

3. Автором единственного гола в составе «Сочи» стал хавбек Кристиан Нобоа. Для 38-летнего хавбека этот забитый мяч стал вторым в нынешнем сезоне. В прошлом сезоне эквадорец записал на свой счет 11 голов и 2 результативные передачи.

Кубок России (Путь РПЛ). Групповой этап

Группа А, 4-й тур.

ЦСКА – «Сочи» – 1:1 ( 4:2 – пенальти)

Голы: Нобоа, 43 (0:1); Обляков, 78 (1:1)