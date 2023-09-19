Тарасов: проблема «Локомотива» в том, что там нет меня и рэпера T-Killah

«Не смотрел последний матч, только результат увидел. Расстроился, честно. У меня в «Локомотив» помощником тренера пришел мой друг Климов Валерий. Переживаю за «Локо». Для меня странна такая ситуация, когда «Локомотив» своих игроков раздает, а потом покупает их обратно или берет в аренду. Политика непонятна пока что.



У «Локомотива» Дзюба-зависимость? Плюс-минус так и есть, потому что, когда он получил травму, вообще не было игры в атаке. Потом он появился — команда сразу выиграла.



Какие проблемы у «Локомотива» остались после трансферного окна? Проблема в том, что там нет меня и рэпера T-Killah», — приводит слова Тарасова «РБ Спорт».