«Рубин» не стал обращаться в ЭСК РФС по поводу гола Изидора в игре с «Зенитом»

«Рубин» не обратится в ЭСК РФС по итогам матча восьмого тура РПЛ с «Зенитом» (0:3), сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу казанского клуба.

© Спорт день за днем

Главный тренер казанцев Рашид Рахимов заявил, что первый гол петербуржцев в исполнении Вильсона Изидора нельзя было засчитывать из-за положения вне игры. Для Изидора гол стал дебютным за «Зенит».

Матч обслуживали Рафаэль Шафеев (главный судья), Рустам Михтаров, Денис Березнов (лайнсмены), Сергей Иванов и Варанцо Петросян (судьи на VAR).