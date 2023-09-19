Сборная России по мини‑футболу не смогла обыграть команду Вьетнама

Сборная России по мини-футболу сыграла вничью с национальной командой Вьетнама в товарищеском матче.

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Встреча прошла в городе Хошимин во Вьетнаме и завершилась со счетом 3:3.

Дубль в составе сборной России оформил Александр Пирогов, еще один мяч забил Никита Фахрутдинов. У хозяев отличились Янар Асадов, Доан Фат Чау и Дук Хоа Фам, сравнявший счет на последней минуте.

Последний раз сборные России и Вьетнама встречались в 1/8 финала чемпионата мира по мини футболу, который прошел в 2021 году в Литве. Тогда победу одержала российская команда со счетом 3:2.