Абаев о «Локомотиве»: тренеру нужно время, чтобы построить команду

Бывший вратарь московского «Локомотива» Илья Абаев заявил «Матч ТВ», что верит в Михаила Галактионова, но главному тренеру надо дать время, чтобы получить хорошие результаты.

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В воскресенье в домашнем матче 8 го тура МИР РПЛ «Локомотив» дома проиграл «Оренбургу» со счетом 0:2. Московская команда идет на восьмом месте в турнирной таблице с 12 очками, «Оренбург» с 8 очками занимает 11 ю строчку.

— Почему «Локомотив» не смог победить в матче с «Оренбургом»?

— Потому что не забили. В принципе у команды были моменты, но пока что то не клеится с игрой.

— Два гола в конце показывают, что проблемы в обороне остаются?

— Второй мяч пропустили, я думаю, так как команда побежала в атаку отыгрываться, на последних минутах такое часто бывает. В обороне не все в порядке. Слишком легко защитники позволяют наносить удары, не один дальний удар был опасным у «Оренбурга». Логично, что когда команда наносит удары, то рано или поздно попадет и забьет.

— Почему тогда в трансферное окно не решили проблему с защитой?

— Не могу ответить на этот вопрос, так как это решение руководства клуба. Возможно, не было подходящего кандидата, может, с кем то не договорились. Тут уж я не знаю.

— Галактионов справится с задачами на сезон?

— Я надеюсь, что да. В прошлом сезоне «Локомотив» при нем хорошо играл. Когда он возглавил команду по ходу чемпионата, у игроков появились какие то эмоции с приходом нового тренера. Сейчас это работа вдолгую, тренеру нужно время, чтобы построить команду. Думаю, что все должно получиться, — сказал Абаев «Матч ТВ».