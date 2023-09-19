Капитан "Оренбурга" высказался о Ярошике

Капитан "Оренбурга" Сиваков — про Ярошика: когда беда случается с близким, некоторые вещи отходят на второй план
Капитан "Оренбурга" Михаил Сиваков высказался о бывшем наставнике команды Иржи Ярошике.
"Зная, что произошло с дочкой, по?человечески я очень сильно переживал и пожелал всего хорошего. Потому что когда такая беда случается с близким человеком, тогда, конечно, некоторые вещи отходят на второй план", — сказал Сиваков.
Спортсмен отметил, что он тепло поговорил с наставником после его ухода из команды, но больше с ним не связывался. Напомним, Ярошик был назначен в команду по рекомендации Марцела Лички, который ушёл из "Оренбурга" и занял аналогичную должность в"Динамо". Однако по ходу сезона у Иржи случилась трагедия: его дочка сильно ударилась головой и пролежала некоторое время в реанимации (по сообщениям СМИ). Теперь с ней всё хорошо, но Ярошик принял решение покинуть команду.
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Капитан "Оренбурга" Сиваков — про Ярошика: когда беда случается с близким, некоторые вещи отходят на второй план
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