Капитан "Оренбурга" высказался о Ярошике

"Зная, что произошло с дочкой, по?человечески я очень сильно переживал и пожелал всего хорошего. Потому что когда такая беда случается с близким человеком, тогда, конечно, некоторые вещи отходят на второй план", — сказал Сиваков.

Спортсмен отметил, что он тепло поговорил с наставником после его ухода из команды, но больше с ним не связывался. Напомним, Ярошик был назначен в команду по рекомендации Марцела Лички, который ушёл из "Оренбурга" и занял аналогичную должность в"Динамо". Однако по ходу сезона у Иржи случилась трагедия: его дочка сильно ударилась головой и пролежала некоторое время в реанимации (по сообщениям СМИ). Теперь с ней всё хорошо, но Ярошик принял решение покинуть команду.