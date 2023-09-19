$96.65+0.01103.09+0.06

«Пари НН» сделал отсылку к Баклажану из «Жмурок», объявляя о продлении контракта с Майга

Мамаду Майга продлил контракт с «Пари НН».

«Пари НН» сделал отсылку к фильму «Жмурки», объявляя о продлении контракта с Майга
© РИА Новости

Клуб из Нижнего Новгорода объявил о заключении нового договора с малийским полузащитником. Контракт будет действовать до окончания сезона-2026/2027.

«Пари НН» сделал отсылку к фильму Алексея Балабанова «Жмурки», объявляя о продлении соглашения. Гендиректор клуба Давид Мелик-Гусейнов выложил фотографию, которая повторяет кадр с персонажем кинокартины по прозвищу Баклажан.

Соцсети

Фото: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова

Скриншот

Фото: кадр из фильма «Жмурки»

Майга выступает за «Пари НН» с 2022 года.