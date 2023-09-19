Марселино уйдет из «Марселя» после 7 матчей во главе команды

Главный тренер «Марселя» Марселино Гарсия Тораль покинет клуб через 3 месяца после назначения, сообщает L’Equipe.

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По информации источника, 58-летний специалист объявил об уходе игрокам провансальцев. Отмечается, что причина такого решения, — критика фанатов и непопадание «Марселя» в групповой этап Лиги чемпионов.

Марселино возглавил «Марсель» в июле 2023 года. Его контракт с французским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Под руководством испанского специалиста «Марсель» провел 7 матчей (В2 Н3 П2).

В Лиге 1 «Марсель» после 5-ти туров располагается на 4-м месте с 9 очками. Отставание от лидирующего «Монако» составляет 2 очка.