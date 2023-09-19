РФС смягчил наказание бывшему начальнику брянского «Динамо»

РФС заменил бывшему начальнику брянского «Динамо» пожизненное отстранение от футбольной деятельности на условное
Российский футбольный союз (РФС) заменил пожизненное отстранение бывшего начальника брянского «Динамо» Валерия Корнеева на условный запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на пять лет, сообщается на официальном сайте РФС.
Решение было принято в понедельник на заседании бюро исполкома РФС.
В январе 2021 года Корнеев за подделку документов был пожизненно отстранен от любой деятельности, связанной с футболом.
— В соответствии с частью 2 статьи 36 дисциплинарного регламента РФС заменить реальный срок исполнения спортивной санкции в виде пожизненного запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности, примененной решением КДК РФС от 19 января 2021 года в отношении Корнеева В.В., на условный запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком 5 лет, — говорится в сообщении.