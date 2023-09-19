РФС смягчил наказание бывшему начальнику брянского «Динамо»

— В соответствии с частью 2 статьи 36 дисциплинарного регламента РФС заменить реальный срок исполнения спортивной санкции в виде пожизненного запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности, примененной решением КДК РФС от 19 января 2021 года в отношении Корнеева В.В., на условный запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком 5 лет, — говорится в сообщении.