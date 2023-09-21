Тарханов объяснил, почему «Спартак» играет в Кубке России лучше, чем в РПЛ

Тарханов считает, что раскрепощенность помогает «Спартаку» успешно играть в Кубке России
Российский тренер Александр Тарханов объяснил, почему «Спартак» играет в Кубке России лучше, чем в Российской Премьер-лиге.
«На Кубок другой настрой, да и соперники были не такие сильные, они были обязаны их обыгрывать. Может быть, на психику влияет давление, что в РПЛ от «Спартака» всегда ждут чемпионства. А Кубок — завоюешь — хорошо, а если нет, то ничего страшного. Возможно, в Кубке есть раскрепощенность, а в РПЛ есть давление, выше ответственность», — приводит слова Тарханова Legalbet.
В Кубке России на групповом этапе Пути РПЛ «Спартак» в четырех матчах одержал четыре победы с разницей мячей 14:6. Красно-белые досрочно обеспечили себе выход в плей-офф Пути РПЛ с первого места. Сейчас у москвичей 12 очков. У «Динамо» и «Краснодара» по 5 очков, у «Пари НН» — 2 балла.
4 октября в Кубке России «Спартак» в гостях сыграет с «Динамо», 1 ноября красно-белые дома примут «Краснодар».
В прошлом сезоне Кубка России «Спартак» вылетел на стадии второго этапа 1/2 финала Пути регионов, уступив тольяттинскому «Акрону». В сезоне-2021/22 «Спартак» выиграл Кубок России.
В РПЛ после восьми туров «Спартак» идет на 6-м месте с 13 очками. 23 сентября в 9-м туре чемпионата России красно-белые примут «Динамо».