Тарханов объяснил, почему «Спартак» играет в Кубке России лучше, чем в РПЛ

«На Кубок другой настрой, да и соперники были не такие сильные, они были обязаны их обыгрывать. Может быть, на психику влияет давление, что в РПЛ от «Спартака» всегда ждут чемпионства. А Кубок — завоюешь — хорошо, а если нет, то ничего страшного. Возможно, в Кубке есть раскрепощенность, а в РПЛ есть давление, выше ответственность», — приводит слова Тарханова Legalbet.