"Интер Майами" разгромил "Торонто" в матче МЛС

По сообщениям американских СМИ, форвард сам попросил о замене. Он почувствовал дискомфорт на 34-й минуте, после чего главный тренер Херардо Мартино принял решение о скорой замене аргентинца. О потенциальной травме нападающего станет известно позже после обследования. Также на 35-й минуте поле покинул Жорди Альба. Месси перебрался в американский клуб летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "ПСЖ". Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче.