"Интер Майами" разгромил "Торонто" в матче МЛС

В США состоялся матч MLS, в котором "Интер Майами" на своем поле с разгромным счетом обыграл "Торонто" (4:0).
В составе победителей забитыми мячами отметились Факундо Фариас, Роберт Тэйлор (дубль) и Бенджамин Кремаски. Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси был заменен еще в первом тайме — на 37-й минуте.
По сообщениям американских СМИ, форвард сам попросил о замене. Он почувствовал дискомфорт на 34-й минуте, после чего главный тренер Херардо Мартино принял решение о скорой замене аргентинца. О потенциальной травме нападающего станет известно позже после обследования. Также на 35-й минуте поле покинул Жорди Альба. Месси перебрался в американский клуб летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "ПСЖ". Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче.
После 12 игр за "Интер Майами" на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. 20 августа аргентинец завоевал свой первый трофей в Америке. "Интер Майами" стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира "Нэшвилл" в серии послематчевых пенальти (10:9).