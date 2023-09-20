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«Марсель» объявил об увольнении Марселино спустя три месяца после назначения

Главный тренер «Марселя» Марселино Тораль, который три месяца назад сменил Игора Тудора, покидает свою должность, информирует официальный сайт французского клуба.

«Марсель» объявил об увольнении Марселино спустя три месяца после назначения
© globallookpress.com

В заявлении «Марселя» подчёркивается, что тренер ушёл в отставку по неспортивным причинам.

Ранее сообщалось, что Марселино сам решил покинуть клуб из-за вылета команды из Лиги чемпионов уже в третьем квалификационном раунде турнира, а также из-за недовольства болельщиков уровнем игры, которую демонстрировал «Марсель» в первых турах чемпионата Франции.

Напомним, после пяти игр Лиги 1 «Марсель» набрал девять очков и на текущий момент находится на третьем месте в турнирной таблице.

Ближайший матч «Марселя» состоится в Лиге Европы с командой «Аякс». Игра пройдёт 21 сентября и начнётся в 22:00 мск.

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