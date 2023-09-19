Болельщика «Ньюкасла» ударили ножом в Милане перед матчем Лиги чемпионов
Болельщик английского «Ньюкасла» получил ножевое ранение в Милане перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Милана», сообщает Sky Sports.
Инцидент произошел вечером в понедельник. 58 летний Эдди Маккей гулял по Милану с сыном и другом, на них напала группа из семи восьми человек, которые, по его словам, были в балаклавах. Англичанин был госпитализирован, он находится в стабильном состоянии.
— Состояние моего отца стабильное, он в небольшом шоке. Он расстроен тем, что пропустит матч, но просто хочет, чтобы все остальные болельщики «Ньюкасла» знали об этом и были в безопасности. На него напали после того, как он упал. С моим братом все в порядке, но он в шоке. Я улетаю туда позже. Мы не спали всю ночь, — отметила дочь пострадавшего Рэйчел Маккей.
Итальянская полиция не располагает информацией о том, связано ли нападение с футболом.