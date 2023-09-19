"Милан" не смог обыграть "Ньюкасл" в стартовом матче Лиги чемпионов

Футболисты "Милана" в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов не сумели обыграть "Ньюкасл". Итог встречи - ничья 0:0.

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Во вторник стартовал групповой этап Лиги чемпионов. В Милане одноименный клуб принимал английский "Ньюкасл", который вернулся в главный еврокубок спустя 20 лет.

"Милан" в минувшие выходные потерпел фиаско в дерби с "Интером". Команда Стефано Пиоли уступила со счетом 1:5, хотя по игре такого унижения явно не заслуживала. Но "интеристы" сумели реализовать почти все свои моменты.

Поэтому с первых минут "Милан" обрушил на ворота "сорок" целый шквал атак. Голкипер Ник Поуп и защитники без устали отбивались в первой половине стартовой 45-минутки.

Наиболее реальный момент для того, чтобы забить имел Рафаэль Леау, но решил попижонить и попытался пробить пяткой. Но из этой затеи ничего не получилось.

Но во второй половине тайма стартовый порыв стал уже не столь яростным. Но и тогда "Ньюкасл" в атаке не смог создать ничего.

Леау стал участником самого опасного момента и во втором тайме, но на этот раз его подвела точность. А в конце встречи хозяева из-за травмы лишились голкипера Мика Мпеньяна. Но заменивший его Марко Спортьелло в непростой ситуации спас команду после могучего удара Шона Лонгстаффа.

Итог встречи - 0:0, результат, который вполне устроил гостей.