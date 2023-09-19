Действующий победитель Лиги чемпионов «Манчестер Сити» установил рекорд Лиги чемпионов по количеству ударов в первом тайме, сообщает Opta Spotrs.

© Чемпионат.com

«Горожане» нанесли 22 удара за первый тайм матча с «Црвеной Звездой», побив рекорд «Баварии», который держался 10 лет. В 2013 году мюнхенский клуб 21 раз пробил по воротам «Виктории Плзень».

Любопытно, что рекордное количество ударов не помогло «Манчестер Сити» выиграть первый тайм. Напротив, сербы реализовали контратаку в концовке первой половины встречи и вышли вперёд.