Иностранный футболист назвал самое популярное матерное слово в России

Иностранный спортсмен сказал, что самое популярное слово, он которое он слышал во время матчей и тренировках, — это ***** (матерный вариант слова «блин» — прим. «Ленты.ру»).

16 сентября Бут рассказал об удививших его в России вещах. Футболист вспомнил, как в первый день после перехода в «Ростов» ходил в продуктовый магазин, где было десять стеллажей, пять из которых — алкоголь. Тогда он понял, что благодаря водке и пиву Россия — страна с огромной культурой пития.