РФС планирует реконструировать «золотой матч» «Локомотива» и ЦСКА в ноябре

Реконструкция «золотого матча 2002» между московскими «Локомотивом» и ЦСКА может пройти в ноябре во время паузы на игры национальных команд, рассказал «Матч ТВ» руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин.

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По итогам 30 туров в сезоне 2002 ЦСКА и «Локомотив» набрали в чемпионате России по 66 очков, поделив между собой первое место в турнирной таблице. Согласно регламенту, был проведен «золотой матч», потому что другие показатели выступления команд не учитывались. Во встрече, которая прошла 21 ноября 2002 года в Москве, победу одержали железнодорожники — 1:0.

РФС планирует реконструировать игру в ноябре, когда начнется пауза на матчи национальных сборных.

Также Терешин отметил, что матч с участием легенд сборной России может пройти в октябре в рамках «Лиги легенд» в одном из регионов, как это было в Санкт Петербурге в июне. Тогда сборная России и «Зенит» образца 2008 года проводили игру в рамках ПМЭФ. На данный момент РФС ведет переговоры, регион пока не определен.