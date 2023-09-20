Массимо Каррера рассказал, что объединяет «Спартак» и «Ювентус».

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– Часто вспоминаете времена работы в «Спартаке»?

– Конечно! Мы проделали там большую работу, победили в чемпионате. Это было отличное время. И я особенно в восторге от болельщиков «Спартака», которые меня всегда поддерживали. У нас была и остается с ними взаимная любовь и уважение. Когда приезжаю в Москву, всегда рад их увидеть.

– Поддержка от спартаковских фанатов чем-то похожа на то, что вы всю жизнь наблюдаете в Италии?