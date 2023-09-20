Каррера о «Спартаке» и «Ювентусе»: «Самые титулованные и популярные клубы своих стран. «Спартак» много побеждал – отсюда и огромная армия болельщиков»
Массимо Каррера рассказал, что объединяет «Спартак» и «Ювентус».
– Часто вспоминаете времена работы в «Спартаке»?
– Конечно! Мы проделали там большую работу, победили в чемпионате. Это было отличное время. И я особенно в восторге от болельщиков «Спартака», которые меня всегда поддерживали. У нас была и остается с ними взаимная любовь и уважение. Когда приезжаю в Москву, всегда рад их увидеть.
– Поддержка от спартаковских фанатов чем-то похожа на то, что вы всю жизнь наблюдаете в Италии?
– Да, это что-то невероятное. Не забывайте, что я долго играл и тренировал в «Ювентусе». А это самый титулованный и популярный клуб в Италии. Так же, как «Спартак» в России. Что неудивительно, поскольку клуб так много побеждал у вас в стране. Отсюда и огромная армия болельщиков по всей России. Такая же, как у «Ювентуса» в Италии, – сказал бывший главный тренер «Спартака».
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Каррера о «Спартаке» и «Ювентусе»: «Самые титулованные и популярные клубы своих стран. «Спартак» много побеждал – отсюда и огромная армия болельщиков»
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