Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» назвал ошибочным возвращение Роналду в клуб

«Это решение, от которого было очень трудно отказаться, и я чувствовал, что мы должны были его принять, но оно оказалось ошибочным. Криштиану по-прежнему был одним из лучших нападающих в мире. Но следом нас ждал решающий период: «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», «Лестер» на выезде.



Затем «Челси» и «Арсенал», плюс матчи Лиги чемпионов. Все пошло не по нашему сценарию. К тому же, в коллективе всем нужно действовать сообща. Когда у нас что-то не получалось, было видно, что некоторые игроки и их эго выходят на первый план. Мы убедительно обыграли «Тоттенхэм» (3:0), но затем проиграли две игры подряд...» — рассказал специалист.