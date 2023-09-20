«Реал» обыграл «Унион» благодаря голу Беллингема на 90+4-й минуте

Завершился матч 1-го тура группы C Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и берлинским «Унионом». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, Испания. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Мадридская команда одержала минимальную победу — 1:0.

Более чем за 90 минут игры команды не сумели огорчить друг друга. Матч шёл к своему логическому завершению, когда полузащитник «Реала» Джуд Беллингем подоспел на добивание после удара Федерико Вальверде. Почти сразу после этого судья дал финальный свисток.

Таким образом, «Реал» набрал первые три очка на групповом этапе Лиги чемпионов — 2023/2024. Помимо испанской и немецкой команды, в группе C играют «Наполи» и «Брага».