Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Сочи» на матч Кубка России

Московский ЦСКА и «Сочи» назвали составы на матч четвертого тура группового этапа Кубка России. Встреча пройдет 20 сентября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свиток для команд прозвучит в 15.00 по московскому времени.