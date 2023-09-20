Мужскую и женскую сборные Испании объединили под одним брендом.

«Помимо символического шага, мы хотим, чтобы это решение подразумевало изменение концепции и признание того, что футбол есть футбол, кто бы им не занимался.



Нам ни в коем случае не нужно дифференцировать бренды команд. По контексту, по изображениям будет прекрасно понятно, имеем ли мы в виду наших чемпионок или наших чемпионов.



Язык формирует нас как общество, и мы считаем, что четкое понимание того, что две сборные равны, позволит нам приблизиться к более эгалитарной концепции футбола», – сказал исполняющий обязанности президента RFEF Педро Роша.