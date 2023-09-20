RFEF отказалась от слов «мужская» и «женская», объединив сборные под единым брендом: «Понимание равенства команд позволит нам приблизиться к более эгалитарной концепции футбола»
Мужскую и женскую сборные Испании объединили под одним брендом.
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила, что отказывается от слов «мужская» и «женская» в названиях сборных. Теперь они будут представлены под единым брендом «Сборная Испании по футболу».
Это же изменение коснется испанских сборных по футзалу и пляжному футболу.
«Помимо символического шага, мы хотим, чтобы это решение подразумевало изменение концепции и признание того, что футбол есть футбол, кто бы им не занимался.
Нам ни в коем случае не нужно дифференцировать бренды команд. По контексту, по изображениям будет прекрасно понятно, имеем ли мы в виду наших чемпионок или наших чемпионов.
Язык формирует нас как общество, и мы считаем, что четкое понимание того, что две сборные равны, позволит нам приблизиться к более эгалитарной концепции футбола», – сказал исполняющий обязанности президента RFEF Педро Роша.
Напомним, что в Испании разразился скандал, когда занимавший пост главы RFEF Луис Рубиалес поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы на чемпионате мира. ФИФА отстранила менеджера от футбола, и вскоре, под давлением общественности, он покинул свой пост.
RFEF отказалась от слов «мужская» и «женская», объединив сборные под единым брендом: «Понимание равенства команд позволит нам приблизиться к более эгалитарной концепции футбола»
Ишмуратова о выступлениях без флага: «Все армейцы давали присягу. Это предательство, если они будут участвовать в таких соревнованиях»
Андрей Канчельскис: «10 лет говорю футболистам – уезжайте в Европу. Надо развиваться, вы же понимаете, какой сейчас уровень РПЛ»