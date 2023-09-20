«Спартак» отказался от подписания экс-защитника ЦСКА

Заместитель генерального директора костромского «Спартака» по медиа и PR Елена Трошкина заявила, что клуб не рассматривает возможность подписания контракта с экс-защитником ЦСКА Георгием Щенниковым.

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«Рассматриваем только Дениса Глушакова, вероятность подписания есть. Сегодня Денис во второй раз приехал посмотреть нашу базу и сыграть с командой в турнире, поделиться опытом с молодыми футболистами», – приводит слова Трошкиной Metaratings.

На прошлой неделе сообщалось об интересе костромского «Спартака» к Щенникову и Глушакову. Экс-полузащитник «Пари Нижний Новгород» подтвердил, что может подписать контракт с клубом из Второй лиги.

По окончании сезона-2022/23 Щенников покинул ЦСКА в связи с истечением срока контракта. Ранее сообщалось об интересе к 32-летнему защитнику со стороны «Торпедо», однако московский клуб отказался от подписания контракта с бывшим футболистом ЦСКА.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Щенникова в 400 тысяч евро. В прошедшем сезоне защитник провел 6 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.