УЕФА наказал Украину за расистское поведение фанатов

УЕФА наказал Украину за поведение болельщиков на матчах с Англией и Италией.

Сборная Украины сыграла против Англии (1:1) 8 сентября, против Италии (1:2) – 12-го. Оба матча прошли в рамках квалификации Евро-2024.

Из-за проявлений расизма со стороны болельщиков сборной Украины УЕФА оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола на 20 тысяч евро. Следующий домашний матч сборная Украины проведет при частично закрытых трибунах.

Перед матчем УАФ должна сообщить УЕФА, какие именно секторы стадиона будут закрыты. Их вместимость должна быть не менее 5 тысяч мест. Кроме того, УАФ запретили продавать билеты на следующий гостевой матч с участием сборной Украины.

Также УАФ оштрафовали на 5 тысяч евро из-за использования болельщиками пиротехники на трибунах. Штраф на еще 8 тысяч евро к УАФ применен за блокирование проходов на стадионе.