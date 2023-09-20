Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил создать футбольную команду БРИКС. Такой идеей он поделился на встрече стран-участниц БРИКС на полях Генеральной ассамблеи ООН, передает корреспондент «Ленты.ру».

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Глава ведомства отметил, что Бразилия должна быть особенно рада, что после расширения в БРИКС будет 11 членов — столько же, сколько игроков в футбольной команде.

«Может быть, нам подумать над тем, чтобы сделать футбольную команду БРИКС?» — спросил он у присутствующих.

Ранее Лавров заявил, что Совбез ООН должен оценивать гуманитарные последствия санкций перед тем, как вносить на рассмотрение проекты резолюций с ограничительными мерами.