Футболиста госпитализировали из-за проглоченной пчелы

Полузащитник ФК «Штурм» Хавьер Серрано пропустит матч Лиги Европы со «Спортингом» из-за случайно проглоченной пчелы. Об этом пишет Kleine Zeitung со ссылкой на источник.

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По данным газеты, пчела попала в рот игроку во время тренировки. Врачи приложили ему к шее пакет со льдом, чтобы предотвратить отек, а затем направили в больницу.

Медики выяснили, что у хавбека нет аллергии на пчел, но все же предписали ему кортизоновую терапию.

В настоящее время Серрано находится в хорошем состоянии. Вместе с тем, на ближайшую игру его не допустят.