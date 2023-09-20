Футболиста госпитализировали из-за проглоченной пчелы
Полузащитник ФК «Штурм» Хавьер Серрано пропустит матч Лиги Европы со «Спортингом» из-за случайно проглоченной пчелы. Об этом пишет Kleine Zeitung со ссылкой на источник.
По данным газеты, пчела попала в рот игроку во время тренировки. Врачи приложили ему к шее пакет со льдом, чтобы предотвратить отек, а затем направили в больницу.
Медики выяснили, что у хавбека нет аллергии на пчел, но все же предписали ему кортизоновую терапию.
В настоящее время Серрано находится в хорошем состоянии. Вместе с тем, на ближайшую игру его не допустят.
Напомним, что в нынешнем сезоне полузащитник не отметился ни одним результативным действием, при том, что провел три игры в австрийской высшей лиге.
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