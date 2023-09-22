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Сербский тренер "Краснодара" Ивич: у нас с русскимм одна вера, схожие традиции

Сербский тренер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» Владимир Ивич рассказал о близости сербов и русских, передает «Спорт-Экспресс».

Иностранный тренер «Краснодара» рассказал об отношении к России
© globallookpress.com

«Знаю, что наши народы близки. У нас одна вера, схожие традиции. Я знаком с российской историей и культурой. Я думаю, что и сербы, и русские гордятся своей родиной», — сказал Ивич.

Ивич возглавляет «Краснодар» с 2023 года. Также он тренировал греческий ПАОК, английский «Уотфорд» и «Маккаби» из Тель-Авива.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает первое место, набрав 18 очков. На втором месте располагается петербургский «Зенит», имея в активе 17 баллов. Замыкают тройку сильнейших самарские «Крылья Советов», имея в активе 15 баллов.

В следующем туре «Краснодар» встретиться с екатеринбургским «Уралом». Встреча состоится 24 сентября. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

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