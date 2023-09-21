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Первая женщина-генсек ФИФА о поцелуе Рубиалеса: «Величайшая беда в мире футбола. Эрмосо справится»

Первая женщина-генсек ФИФА высказалась о ситуации вокруг Луиса Рубиалеса.

Первая женщина-генсек ФИФА высказалась о ситуации вокруг Рубиалеса
© Sports.ru

Фатма Самура прокомментировала поцелуй Рубиалеса с футболисткой Дженнифер Эрмосо после финала женского чемпионата мира, в котором сборная Испании одержала победу. Изначально Луис не планировал покидать пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), но потом подал в отставку.

«Хорошо, что футболистки наконец-то договорились с федерацией и Высшим спортивным советом о том, чтобы положить конец этой саге, которая для меня стала величайшей бедой в мире футбола, потому что она не позволила Испании насладиться успехом на чемпионате мира.

Такой тип поведения не может быть принят в футболе и обществе. Нужно уважать всех футболистов и относиться к ним как к равным и как к людям, которые заслуживают нашего уважения», – сказала Самура, которая в 2016 году стала первой женщиной-генсеком ФИФА.

Также Фатма поддержала Дженни Эрмосо:

«Она справится, будет двигаться дальше и покажет всему миру, что после всего произошедшего у нее есть вера, которая позволит продолжать играть и побеждать. Желаю ей всего наилучшего».

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