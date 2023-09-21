Первая женщина-генсек ФИФА высказалась о ситуации вокруг Рубиалеса

«Хорошо, что футболистки наконец-то договорились с федерацией и Высшим спортивным советом о том, чтобы положить конец этой саге, которая для меня стала величайшей бедой в мире футбола, потому что она не позволила Испании насладиться успехом на чемпионате мира.



Такой тип поведения не может быть принят в футболе и обществе. Нужно уважать всех футболистов и относиться к ним как к равным и как к людям, которые заслуживают нашего уважения», – сказала Самура, которая в 2016 году стала первой женщиной-генсеком ФИФА.