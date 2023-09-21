Экс-легионер РПЛ заявил, что понимает отстранение российских команд

«Понимаю, почему УЕФА и ФИФА отстранили российские команды. Я просто надеюсь, что политики с обеих сторон придут к здравому смыслу. Южная Африка заняла нейтральную позицию по отношению к происходящему. Но в одном они правы — должен быть диалог. Важно остановиться и провести переговоры. Однако не похоже, что это произойдет в ближайшее время. Мне очень жаль», — сказал Бут.