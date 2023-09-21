Защитник «Пари НН» обвинил игрока «Спартака» в применении приемов из ММА

«Ребята мне показали момент с Витей Александровым, там просто что-то из бокса или ММА. Что это такое? Ели честно, в моем понимании это красная карточка и пенальти. Витя просто стоял в ожидании «стандарта», семенил ногами, чтобы сделать рывок к мячу. В этот момент снизу ему бьют в бороду. Кто скажет, что это не удаление? Что это такое? Судьи расценили это как случайность, как я понял. Но как это может быть случайностью? Для меня это полное непонимание», — сказал Тихий.