Чеченский игрок «Зенита» заявил о предвзятости

«Проблемы с национальностью? Проблем никогда не было, но чувствовалось немного другое отношение. Когда в «Урале» я выдавал сумасшедшую игру, обо мне никто не говорил. А русский парень отдаст пас, все сразу: «Ого, какая передача». Мы уже сами начали над этим прикалываться. Видно, что комментаторы и эксперты до сих пор предвзяты ко мне», — сказал Адамов.