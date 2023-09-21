Экс-игрок «Зенита»: Спаллетти мог подойти и подзатыльник дать просто так

«Что могу сказать о Спаллетти? Он сильный специалист. Хороший психолог и тактик. На моём футбольном пути были странные тренеры, но он точно не входит в их число.



Были ли у него проблемы в коллективе? Он своеобразный человек. Бывало такое, что он мог подойти и подзатыльник дать просто так или по попе пнуть не сильно. А мог подойти и поцеловать или обнять. Я считаю, что это хорошо. Хуже, если игрок боится что-то сказать тренеру или задать ему важный вопрос. Уважение должно быть, но за пределами поля тренер может шутить», — приводит слова Евсеева «Евро-Футбол.Ру».