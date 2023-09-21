Агент Абрамов оценил вероятность возвращения Бакаева в РПЛ

Агент Абрамов оценил вероятность возвращения Бакаева из ОАЭ в РПЛ

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Футбольный агент Владимир Абрамов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Павлом МИХЕЕВЫМ высказался об аренде полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева в клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ.

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27-летний россиянин будет выступать за арабскую команду до конца нынешнего сезона. Контракт Бакаева с «Зенитом» истекает в 2025 году.

– Что ждет Бакаева в ОАЭ?

– Жаль, что он уезжает из Санкт-Петербурга. В «Зенит» приезжает много иностранцев и все больше уезжает наших футболистов, которые претендовали на место в стартовом составе сборной России.

Ничего хорошего про чемпионат ОАЭ я сказать не могу. Очень жарко, но платят большие деньги. Для тех, кто хочет хорошо заработать, это неплохой вариант. Страны Ближнего Востока пытаются создать у себя конкурентоспособные чемпионаты, но это длительный процесс. Бакаев станет одним из кирпичиков, которые будут развивать местные первенства и привлекать зарубежный интерес.

– Не расслабится ли он после РПЛ, учитывая местный уровень?

– Конечно, в какой-то мере он расслабится. Бакаев – хороший профессионал, обладающий техникой и видением поля. Он играл в «Спартаке», перешел в «Зенит», где столько наших футболистов сидели на скамейке, а потом исчезали. Бакаев еще молодой парень, может заработать в ОАЭ хорошие деньги и вернуться в какой-нибудь из клубов РПЛ.

– Вы верите в его возвращение в чемпионат России?

– Конечно, он сможет вернуться и играть у нас. Это же аренда, пусть едет, чтобы не сидеть на скамейке, потому что «Зенит» купил много игроков, не протолкнуться. Бакаев поиграет в ОАЭ, приобретет уверенность, заработает денег. «Зенит» теряет внушительные суммы, потому что многие футболисты сидят без дела. Петербургский клуб нашел Бакаеву место, чтобы не платить ему зарплату. Если команда может без него обойтись, то это правильное решение с финансовой точки зрения.