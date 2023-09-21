В РФС назвали дедлайн по принятии решения о переходе в Азию

«Что будет делать в будущем РФС? Мы ведём переговоры. В ближайшее время в зависимости от переговоров нужно будет принимать решение: остаёмся ли мы в УЕФА или же рассматриваем смену конфедерации. Решение нужно будет принять в конце года. Нужно понимать, что что мы не можем просто сменить конфедерацию без согласия со стороны УЕФА. Ещё раз: это не решение президента РФС. Формально – это решение Исполкома. Что касается подобных важных решений, было консолидированное решение всей футбольной общественности. Это важное и ответственное решение.



До конца года будет теоретическая возможность этот переход совершить. Для этого мы должны принять соответсвующее решение и договориться об этом с УЕФА. Есть ли смысл в этом, если не попадём на отбор к чемпионату мира? Именно это и требует обсуждения. Чтобы принять участие в тех же отборочных матчах на чемпионат мира, нам нужно подтверждение и согласие со стороны ФИФА. На данный момент его нет», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.