Месси назвал команду, за которую мечтает сыграть

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси заявил, что хочет сыграть за аргентинский "Ньюэллс Олд Бойз", передает Infobae. "Я хочу наслаждаться аргентинским футболом, играя за "Ньюэллс Олд Бойз", Потому что в детстве я выходил на поле этой команды. Я мечтаю сыграть за них", - сказал Месси.

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Месси является воспитанником "Ньюэллс Олд Бойз". Он играл в школе клуба с 1994 по 2000 год. В 2000 году он присоединился к академии каталонской "Барселоны". Месси перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "ПСЖ".