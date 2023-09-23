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Футболист Месси хочет сыграть за "Ньюэллс Олд Бойз"

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси заявил, что хочет сыграть за аргентинский "Ньюэллс Олд Бойз", передает Infobae. "Я хочу наслаждаться аргентинским футболом, играя за "Ньюэллс Олд Бойз", Потому что в детстве я выходил на поле этой команды. Я мечтаю сыграть за них", - сказал Месси.

Месси назвал команду, за которую мечтает сыграть
© Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports/Reuters

Месси является воспитанником "Ньюэллс Олд Бойз". Он играл в школе клуба с 1994 по 2000 год. В 2000 году он присоединился к академии каталонской "Барселоны". Месси перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "ПСЖ".

Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. После 12 игр за "Интер Майами" на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. 20 августа аргентинец завоевал свой первый трофей в Америке. "Интер Майами" стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира "Нэшвилл" в серии послематчевых пенальти (10:9). В декабре 2022 года Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира.

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