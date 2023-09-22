Дракслер о переезде в Катар: было бы ложью, если бы финансы не имели значение
Полузащитник сборной Германии и клуба "Аль-Ахли" Юлиан Дракслер заявил, что выбрал переход в катарский клуб из-за денег. Его слова передает Bild.
"Сейчас я мог бы встать и сказать: после 12 лет в Европе все, что меня волнует — это узнать новую культуру, получить новый международный опыт, принять участие в захватывающем проекте в арабском мире — и игнорировать тему денег. Даже если эти аспекты действительно правдивы, это все равно было бы ложью, если бы финансовая часть не имела решающего значения в этом случае", - сказал Дракслер.
Дракслер стал игроком "Аль-Ахли" 18 сентября. До этого он на протяжении последних пяти лет выступал за "Пари Сен-Жермен". Во Франции он вместе с командой четырежды выиграл золотые медали чемпионата и дважды Кубок страны.
Свою карьеру Дракслер начинал на родине в клубе "Шальке 04", а затем перешел в "Вольфсбург". С 2012 года полузащитник выступает за сборную Германии. Он является чемпионом мира 2014 года и победителем Кубка конфедераций 2017 года.