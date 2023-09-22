Дракслер о переезде в Катар: было бы ложью, если бы финансы не имели значение

"Сейчас я мог бы встать и сказать: после 12 лет в Европе все, что меня волнует — это узнать новую культуру, получить новый международный опыт, принять участие в захватывающем проекте в арабском мире — и игнорировать тему денег. Даже если эти аспекты действительно правдивы, это все равно было бы ложью, если бы финансовая часть не имела решающего значения в этом случае", - сказал Дракслер.